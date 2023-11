MARCHÉ DE NOËL Rue Gabriel Péri Morfontaine, 26 novembre 2023, Morfontaine.

Morfontaine,Meurthe-et-Moselle

Marché de Noël : artisans, exposants divers et associations de la commune. Buvette, restauration et spécialités de Noël.. Tout public

Dimanche 2023-11-26 08:30:00 fin : 2023-11-26 18:30:00. 0 EUR.

Rue Gabriel Péri Salle polyvalente

Morfontaine 54920 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Christmas market: craftsmen, various exhibitors and local associations. Refreshments, food and Christmas specialities.

Mercado de Navidad: artesanos, expositores diversos y asociaciones locales. Refrescos, comida y especialidades navideñas.

Weihnachtsmarkt: Handwerker, verschiedene Aussteller und Vereine der Gemeinde. Getränke, Speisen und Weihnachtsspezialitäten.

