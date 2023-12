One-man-show : Pablo Mira Rue Gabriel Péri Gauchy, 8 février 2024, Gauchy.

Début : 2024-02-08 20:00:00

fin : 2024-02-08 21:30:00

Famille, sexualité, nouvelles technologies… autant de thèmes sur lesquels Pablo partagera sa vision et ses vérités (toutes personnelles) sur fond de culture pop 90 – les années de son enfance !

Dans cette nouvelle création, Pablo abandonne son personnage caricatural d’éditorialiste réac, il conserve son esprit et son ton satirique. Il s’agit du deuxième one-man-show du trublion après l’hilarant “Pablo Mira dit des choses contre de l’argent”, créé en 2017 et qui a fait salle comble depuis.

En vrai sniper de l’humour (« Le plaisir pur de faire des vannes, pour moi, c’est instinctif comme une bonne bouffe !”), il aime jouer avec l’absurde et le cynisme pour faire passer des messages, quitte à apparaître comme totalement immoral.

À la MCL de Gauchy, Rue Gabriel Péri.

Le jeudi 8 Février à 20h.

Tarif 23,5€

Tarif réduit : 21,4€

Rue Gabriel Péri

Gauchy 02430 Aisne Hauts-de-France



