Début : 2023-12-17 12:00:00

fin : 2023-12-17 Que serait Noël sans un délicieux repas ? Alors pour ce mettre en appétit, le Foyer Rural vous convie pour leur repas de Noël !

Inscription avant le 10 Décembre..

Au menu : Floc de Noël / Croquante du jardin aux délices du Sud-Ouest / Filet d’emplumé et son gratin paysan / Pique-nique des souris / Gourmandise glacée aux multiples saveurs / Infusion de grains torréfiés / Palette bicolore du vignoble / Valse de bulles / Gouttelettes du Bas-Armagnac.

Rue Gabriel Gourgues Salle des Fêtes

Sainte-Foy 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine

