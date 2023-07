Exposition vitrine Art Scène Rue Gabriel Furnestin Uzerche, 14 juillet 2023, Uzerche.

Uzerche,Corrèze

Exposition des tableaux des peintres amateurs de l’association uzerchoise Art Scène..

2023-07-14 fin : 2023-08-15 . .

Rue Gabriel Furnestin

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of paintings by amateur painters from the Uzerch association Art Scène.

Exposición de pinturas de artistas aficionados de la asociación Uzerch Art Scène.

Ausstellung der Bilder von Amateurmalern des Vereins Art Scène aus Uzerchoise.

