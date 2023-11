Josette Baïz – Rodéo Rue Gabriel Dussurget Aix-en-Provence, 1 juin 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Pour cette pièce « tout terrain », Josette Baïz projette ses 9 interprètes dans les airs et vers le sol dans une suite de mouvements hip-hop jubilatoires..

2024-06-01 20:00:00 fin : 2024-06-01 . .

Rue Gabriel Dussurget Square Guindon

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For this « all-terrain » piece, Josette Baïz projects her 9 performers into the air and towards the ground in a series of jubilant hip-hop movements.

Para esta pieza « todo terreno », Josette Baïz lanza a sus 9 bailarines por el aire y hacia el suelo en una serie de jubilosos movimientos de hip-hop.

Für dieses « All-Terrain »-Stück schleudert Josette Baïz ihre neun Darstellerinnen und Darsteller in einer Folge von jubelnden Hip-Hop-Bewegungen durch die Luft und auf den Boden.

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence