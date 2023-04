Marché Alimentaire et Fleurs Gabillot Rue Gabillot Lyon 3e Arrondissement Catégories d’Évènement: Lyon 3e Arrondissement

Marché Alimentaire et Fleurs Gabillot Rue Gabillot, 1 janvier 2023, Lyon 3e Arrondissement. Produits vendus : fruits et légumes, fromages, charcuteries, poissons, et fleurs. 14 commerçants..

2023-01-01 à 06:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Rue Gabillot

Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Products sold: fruits and vegetables, cheeses, delicatessen, fish, and flowers. 14 traders. Productos vendidos: fruta y verdura, queso, embutidos, pescado y flores. 14 comerciantes. Verkaufte Produkte: Obst und Gemüse, Käse, Wurstwaren, Fisch und Blumen. 14 Händler. Mise à jour le 2015-03-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme

