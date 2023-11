MARCHÉ DE NOËL Rue Froide Bonzée, 13 décembre 2023, Bonzée.

Bonzée,Meuse

Artisans et producteurs locaux, animations pour les enfants.. Tout public

Mercredi 2023-12-13 17:00:00 fin : 2023-12-13 20:00:00. .

Rue Froide

Bonzée 55160 Meuse Grand Est



Local craftsmen and producers, animations for children.

Artesanos y productores locales, entretenimiento para los niños.

Lokale Handwerker und Produzenten, Animationen für Kinder.

Mise à jour le 2023-11-14 par MEUSE ATTRACTIVITE