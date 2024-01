Toutankhamon. À la découverte du Pharaon oublié Rue Fritz Kieffer Strasbourg, mercredi 11 octobre 2023.

Début : 2023-10-11

fin : 2024-03-10

PLONGEZ AU CŒUR DE L’EGYPTE ANTIQUE POUR UNE EXPLORATION PHARAONIQUE

Venez découvrir des trésors de l’Egypte pharaonique et percer à jour les mystères qui entourent la mort de Toutankhamon et sa tombe !

Une aventure historique

Cette exposition exceptionnelle retrace l’une des plus grandes explorations archéologiques de l’Histoire menée par Howard Carter, qui a permis la découverte, en 1922, du tombeau du jeune pharaon au destin tragique.

De la magie…

Un siècle plus tard, vous allez à votre tour pénétrer à l’intérieur du plus célèbre tombeau du monde tel qu’il a été découvert et voir exactement ce que l’archéologue a tant admiré. Aucun détail n’a été négligé ! Les trois chambres funéraires ont été reconstituées avec les techniques de l’époque, avec un niveau de précision et de fiabilité historique jamais atteint.

Une multitude d’artefacts…

Avec pas moins de 242 objets issus des ateliers du Musée du Caire et authentifiés par le Ministère des Antiquités Egyptiennes, les différentes reconstitutions vous vous feront remonter le temps, offrant un moment de magie exceptionnelle.

Et un escape game dans l’exposition !

La malédiction du pharaon va s’abattre sur le monde ! L’ouverture du tombeau de Toutankhamon a réveillé une force mystique enfouie depuis des siècles. Partez sur les traces laissées par Howard Carter et protégez le monde du fléau qui le guette !

Rue Fritz Kieffer

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est



