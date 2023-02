Une soirée avec la chouette Chevêche d’Athéna rue frédéric joliot curie 13013 Marseille Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Une soirée avec la chouette Chevêche d’Athéna rue frédéric joliot curie 13013 Marseille, 11 mars 2023, Marseille. Une soirée avec la chouette Chevêche d’Athéna Samedi 11 mars, 17h30 rue frédéric joliot curie 13013 Marseille

sur inscription (15 participants max)

Venez découvrir la petite chevêche dans le treizième arrondissement rue frédéric joliot curie 13013 Marseille rue frédéric joliot curie 13013 Marseille 13e Arrondissement Marseille 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Au cours d’un petit circuit au sein du technopôle de chateau Gombert, venez découvrir les habitats ou plusieurs couples de chevêche d’athéna ont élu domicile.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T17:30:00+01:00

2023-03-11T19:00:00+01:00 Anaël Marchas

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu rue frédéric joliot curie 13013 Marseille Adresse rue frédéric joliot curie 13013 Marseille 13e Arrondissement Ville Marseille Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville rue frédéric joliot curie 13013 Marseille Marseille Departement Bouches-du-Rhône

rue frédéric joliot curie 13013 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Une soirée avec la chouette Chevêche d’Athéna rue frédéric joliot curie 13013 Marseille 2023-03-11 was last modified: by Une soirée avec la chouette Chevêche d’Athéna rue frédéric joliot curie 13013 Marseille rue frédéric joliot curie 13013 Marseille 11 mars 2023 marseille rue frédéric joliot curie 13013 Marseille Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône