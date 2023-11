CE QUI NOUS LIE : PROJECTION LODEVE, 1938-1939 Rue Fraternité Lodève, 16 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

PROJECTION LODEVE, 1938-1939 – De l’été 1938 à celui de 1939, des opérateurs promènent leurs caméras de la place de la République à la Rue Neuve des Marchés, du stage municipal à la Corniche de Fontbonne..

2023-11-16 15:00:00 fin : 2023-11-16 16:00:00. EUR.

Rue Fraternité

Lodève 34700 Hérault Occitanie



LODEVE PROJECTION, 1938-1939 – From the summer of 1938 to the summer of 1939, operators took their cameras from Place de la République to Rue Neuve des Marchés, from the municipal stage to the Corniche de Fontbonne.

PROYECCIÓN LODEVE, 1938-1939 – Del verano de 1938 al de 1939, los operadores llevaron sus cámaras de la Place de la République a la Rue Neuve des Marchés, del campo de entrenamiento municipal a la Corniche de Fontbonne.

PROJEKTION LODEVE, 1938-1939 – Vom Sommer 1938 bis zum Sommer 1939 führen Kameraleute ihre Kameras vom Place de la République bis zur Rue Neuve des Marchés, von der städtischen Bühne bis zur Corniche de Fontbonne.

