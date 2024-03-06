Concert : Le Petit Chaperon Rouge rue frangi et ortéga Saint-Affrique
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Concert : Le Petit Chaperon Rouge rue frangi et ortéga Saint-Affrique, 6 mars 2024, Saint-Affrique.
Saint-Affrique,Aveyron
LES QUATR’A STROPHES PROPOSENT : UNE PRESENTATION PEDAGOGIQUE DU SPECTACLE : « LE PETIT CHAPERON ROUGE – COMME QUENEAU ».
2024-03-06 fin : 2024-03-06 . 5 EUR.
rue frangi et ortéga
Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie
LES QUATR?A STROPHES OFFER: AN EDUCATIONAL PRESENTATION OF THE SHOW « LE PETIT CHAPERON ROUGE? COMME QUENEAU
LES QUATR?A STROPHES OFRECEN: UNA PRESENTACIÓN PEDAGÓGICA DEL ESPECTÁCULO: « LE PETIT CHAPERON ROUGE ? COMME QUENEAU
LES QUATR?A STROPHES PROPOSENT: UNE PRESENTATION PEDAGOGIQUE DU SPECTACLE : » LE PETIT CHAPERON ROUGE ? WIE QUENEAU »
Mise à jour le 2023-10-18 par OFFICE DE TOURISME PAYS DU ROQUEFORT