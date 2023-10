Concert : Le Petit Chaperon Rouge rue frangi et ortéga Saint-Affrique Catégories d’Évènement: Aveyron

Saint-Affrique Concert : Le Petit Chaperon Rouge rue frangi et ortéga Saint-Affrique, 6 mars 2024, Saint-Affrique. Saint-Affrique,Aveyron LES QUATR’A STROPHES PROPOSENT : UNE PRESENTATION PEDAGOGIQUE DU SPECTACLE : « LE PETIT CHAPERON ROUGE – COMME QUENEAU ».

2024-03-06 fin : 2024-03-06 . 5 EUR.

rue frangi et ortéga

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie



LES QUATR?A STROPHES OFFER: AN EDUCATIONAL PRESENTATION OF THE SHOW « LE PETIT CHAPERON ROUGE? COMME QUENEAU LES QUATR?A STROPHES OFRECEN: UNA PRESENTACIÓN PEDAGÓGICA DEL ESPECTÁCULO: « LE PETIT CHAPERON ROUGE ? COMME QUENEAU LES QUATR?A STROPHES PROPOSENT: UNE PRESENTATION PEDAGOGIQUE DU SPECTACLE : » LE PETIT CHAPERON ROUGE ? WIE QUENEAU » Mise à jour le 2023-10-18 par OFFICE DE TOURISME PAYS DU ROQUEFORT Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Saint-Affrique Autres Lieu rue frangi et ortéga Adresse rue frangi et ortéga Ville Saint-Affrique Departement Aveyron Lieu Ville rue frangi et ortéga Saint-Affrique latitude longitude 43.9587;2.887129167

rue frangi et ortéga Saint-Affrique Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-affrique/