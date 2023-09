Spectacle musical : Flamenco del poeta rue frangi et ortéga Saint-Affrique, 25 novembre 2023, Saint-Affrique.

Saint-Affrique,Aveyron

La guitare de sa petite bouche fait pleurer ses cordes. Une voix suave résonne. Au fil des vers, dans une atmosphère intime et chaleureuse, les artistes se mettent à nu..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . 8 EUR.

rue frangi et ortéga

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie



The guitar’s little mouth makes its strings cry. A sweet voice resonates. Over the course of the verses, in a warm, intimate atmosphere, the artists lay themselves bare.

Las cuerdas de la guitarra lloran por su boquita. Resuena una dulce voz. A lo largo de los versos, en un ambiente cálido e íntimo, los artistas se desnudan.

Die Gitarre in ihrem kleinen Mund lässt die Saiten weinen. Eine süße Stimme erklingt. Im Laufe der Verse, in einer intimen und warmen Atmosphäre, entblößen sich die Künstler.

