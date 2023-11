Marché de Noël Rue François Vacher Arfeuilles, 16 décembre 2023, Arfeuilles.

Arfeuilles,Allier

La Mairie d’Arfeuilles organise son marché de Noël à la salle polyvalente avec de nombreux exposants pour vos derniers achats de noël , ainsi que la visite du père noël.

Restauration et buvette sur place.

Venez nombreux.

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 18:00:00. .

Rue François Vacher Salle polyvalente Alice Arteil et salle d’exposition Octave Lafaye

Arfeuilles 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Mairie d’Arfeuilles organizes its Christmas market in the salle polyvalente with many exhibitors for your last Christmas shopping, as well as a visit from Santa Claus.

Catering and refreshments on site.

Come one, come all

La Mairie d’Arfeuilles organiza su mercado navideño en la Salle Polyvalente, con numerosos expositores que le ayudarán con sus compras navideñas de última hora, así como con la visita de Papá Noel.

Habrá comida y refrescos.

Vengan todos

Das Rathaus von Arfeuilles organisiert seinen Weihnachtsmarkt in der Mehrzweckhalle mit zahlreichen Ausstellern für Ihre letzten Weihnachtseinkäufe sowie dem Besuch des Weihnachtsmanns.

Essen und Trinken gibt es vor Ort.

Kommen Sie zahlreich

Mise à jour le 2023-11-02 par Vichy Destinations