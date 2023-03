Bal « Muguette » – Tonnerre Rue François Mitterrand Tonnerre Catégories d’Évènement: Tonnerre

Yonne

Bal « Muguette » – Tonnerre Rue François Mitterrand, 4 mai 2023, Tonnerre . Bal « Muguette » – Tonnerre Espace Marland Rue François Mitterrand Tonnerre Yonne Rue François Mitterrand Espace Marland

2023-05-04 – 2023-05-04

Rue François Mitterrand Espace Marland

Tonnerre

Yonne . Bal « Muguette » à Tonnerre le Jeudi 4 Mai à 14h30 à l’Espace Marland. Tarif 5 euros, inscription au 03 86 55 03 71. +33 3 86 55 03 71 Rue François Mitterrand Espace Marland Tonnerre

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Tonnerre, Yonne Autres Lieu Tonnerre Adresse Tonnerre Yonne Rue François Mitterrand Espace Marland Ville Tonnerre Departement Yonne Tarif Lieu Ville Rue François Mitterrand Espace Marland Tonnerre

Tonnerre Tonnerre Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tonnerre /

Bal « Muguette » – Tonnerre Rue François Mitterrand 2023-05-04 was last modified: by Bal « Muguette » – Tonnerre Rue François Mitterrand Tonnerre 4 mai 2023 Espace Marland Rue François Mitterrand Tonnerre Yonne Rue François Mitterrand Tonnerre Yonne

Tonnerre Yonne