Véridique Véronique Rue François Mitterrand, 7 juillet 2023, Fleury-sur-Orne.

Fleury-sur-Orne,Calvados

Solo hilarant pour arrêter les faux-semblants ! Véridique Véronique veut en finir avec les illusions dont nos cerveaux sont abreuvés et pollués. Aussi a-t-elle décidé de descendre dans la rue, d’aller à la rencontre des autres pour un moment de vérité partagée. Elle nous annonce la bonne nouvelle : le rituel chamanique ancestral du spectacle vivant n’est pas mort !

Avec Emilie Horcholle, à partir de 12 ans.

Prévoir coussins et chaises pliantes..

2023-07-07 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-07 . .

Rue François Mitterrand

Fleury-sur-Orne 14123 Calvados Normandie



A hilarious solo to put an end to pretence! Véridique Véronique wants to put an end to the illusions that pollute our brains. That’s why she’s decided to take to the streets and meet others for a moment of shared truth. The good news is that the ancestral shamanic ritual of live performance is not dead!

With Emilie Horcholle, ages 12 and up.

Please bring cushions and folding chairs.

¡Un divertidísimo espectáculo en solitario para acabar con el fingimiento! Véridique Véronique quiere poner fin a las ilusiones con las que se alimenta y contamina nuestro cerebro. Por eso ha decidido salir a la calle y reunirse con los demás para compartir un momento de verdad. La buena noticia es que el ancestral ritual chamánico de la actuación en directo no ha muerto

Con Emilie Horcholle, a partir de 12 años.

Trae cojines y sillas plegables.

Urkomisches Solo, um den Schein zu beenden! Véronique will mit den Illusionen Schluss machen, mit denen unsere Gehirne getränkt und verschmutzt werden. Deshalb hat sie beschlossen, auf die Straße zu gehen und andere Menschen zu treffen, um einen Moment der gemeinsamen Wahrheit zu erleben. Sie verkündet uns die gute Nachricht: Das uralte schamanische Ritual der darstellenden Kunst ist nicht tot!

Mit Emilie Horcholle, ab 12 Jahren.

Kissen und Klappstühle mitbringen.

Mise à jour le 2023-05-26 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité