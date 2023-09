La Guinguette d’Halloween 2023 Rue François Legallais La Teste-de-Buch, 31 octobre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

La Guinguette d’Halloween du Marché de La Teste de Buch 2023, le 31 octobre 2023 de 18h à 23h

Préparez-vous à plonger dans l’obscurité mystérieuse de la nuit d’Halloween alors que le marché de La Teste de Buch se métamorphose en un monde magique. Cette soirée spéciale promet d’offrir des frissons, des délices et des moments inoubliables pour tous les amateurs d’Halloween.

Quand la nuit tombe, à partir de 18h, la Place du Marché s’illumine de citrouilles et de toiles d’araignée, créant une atmosphère parfaitement terrifiante pour l’occasion. Les commerçants vous attendent avec des produits faits-maison, allant de potions magiques aux sucreries ensorcelées.

Des animations spéciales sont prévues tout au long de la soirée.

Rejoignez-nous pour une soirée qui vous fera frissonner, rire et vivre l’esprit d’Halloween..

2023-10-31

Rue François Legallais

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Halloween Guinguette at the La Teste de Buch 2023 Market, October 31, 2023 from 6 to 11 p.m

Get ready to plunge into the mysterious darkness of Halloween night as the La Teste de Buch market transforms into a magical world. This special evening promises thrills, treats and unforgettable moments for all Halloween lovers.

As night falls, from 6pm, the Place du Marché lights up with pumpkins and cobwebs, creating a perfectly terrifying atmosphere for the occasion. Shopkeepers await you with homemade products, from magic potions to bewitched sweets.

Special entertainment is planned throughout the evening.

Join us for an evening of shivering, laughter and Halloween spirit.

Mercado de Halloween de La Guinguette La Teste de Buch 2023, 31 de octubre de 2023 de 18:00 a 23:00 horas

Prepárese para sumergirse en la misteriosa oscuridad de la noche de Halloween mientras el mercado de La Teste de Buch se transforma en un mundo mágico. Esta velada especial promete emociones, golosinas y momentos inolvidables para todos los amantes de Halloween.

Al caer la noche, a partir de las 18:00, la Place du Marché se ilumina con calabazas y telarañas, creando una atmósfera terrorífica perfecta para la ocasión. Los comerciantes le esperan con productos caseros, desde pociones mágicas hasta dulces embrujados.

A lo largo de toda la velada habrá espectáculos especiales.

Acompáñenos en una velada que le hará temblar, reír y vivir el espíritu de Halloween.

La Guinguette d’Halloween du Marché de La Teste de Buch 2023, am 31. Oktober 2023 von 18 bis 23 Uhr

Bereiten Sie sich darauf vor, in die geheimnisvolle Dunkelheit der Halloween-Nacht einzutauchen, während sich der Markt von La Teste de Buch in eine magische Welt verwandelt. Dieser besondere Abend verspricht Gänsehaut, Köstlichkeiten und unvergessliche Momente für alle Halloween-Fans.

Wenn es ab 18 Uhr dunkel wird, wird der Marktplatz mit Kürbissen und Spinnweben beleuchtet und schafft so eine perfekt gruselige Atmosphäre für diesen Anlass. Die Händler erwarten Sie mit selbstgemachten Produkten, die von Zaubertränken bis hin zu verhexten Süßigkeiten reichen.

Den ganzen Abend über sind besondere Unterhaltungsprogramme geplant.

Freuen Sie sich mit uns auf einen Abend, der Sie erschauern, lachen und den Geist von Halloween erleben lässt.

