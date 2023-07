Conférence de Bruno Gasteuil : Le Verdon, station climatique Rue François Lebreton Le Verdon-sur-Mer, 7 août 2023, Le Verdon-sur-Mer.

Le Verdon-sur-Mer,Gironde

Professeur d’histoire et de géographie et passionné par l’histoire de son village natal, Brune Gasteuil y a consacré plusieurs ouvrages. Il est le responsable de la section « Histoire et Traditions du Verdon » (Foyer communal) et secrétaire de l’Association des phares de Cordouan et de Grave. Il est l’auteur de la collection « Mémoires de Verdonnais » qui rassemble les souvenirs des anciens de la commune depuis les années 20..

2023-08-07 fin : 2023-08-07 . EUR.

Rue François Lebreton Salle Lothécia

Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A history and geography teacher, Brune Gasteuil is passionate about the history of his native village, and has written several books on the subject. He is head of the « Histoire et Traditions du Verdon » section (Foyer communal) and secretary of the Association des phares de Cordouan et de Grave. He is the author of the « Mémoires de Verdonnais » collection, which brings together the memories of the commune’s elders from the 1920s onwards.

Brune Gasteuil es profesor de historia y geografía, apasionado de la historia de su pueblo natal, y ha escrito varios libros sobre el tema. Dirige la sección « Histoire et Traditions du Verdon » (Foyer communal) y es secretario de la Association des phares de Cordouan et de Grave. Es autor de la colección « Mémoires de Verdonnais », que reúne los recuerdos de los ancianos del pueblo desde los años veinte.

Brune Gasteuil ist Lehrer für Geschichte und Geografie und begeistert sich für die Geschichte seines Heimatdorfes. Er hat ihr mehrere Bücher gewidmet. Er ist Leiter der Abteilung « Histoire et Traditions du Verdon » (Foyer communal) und Sekretär der « Association des phares de Cordouan et de Grave » (Vereinigung der Leuchttürme von Cordouan und Grave). Er ist Autor der Sammlung « Mémoires de Verdonnais » (Erinnerungen von Verdonnais), in der die Erinnerungen der ehemaligen Bewohner der Gemeinde seit den 1920er Jahren gesammelt werden.

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Médoc Atlantique