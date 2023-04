Loto Rue Francis Poulenc, 10 juin 2023, Aubrives.

Venez nombreux le samedi 10 Juin à la salle polyvalente d’Aubrives. Ouverture des portes à 18h et début des jeux à 20h30. 3000 euros de bons d’achats à gagner !!! Buvette et petite restauration sur place. Contact et renseignements: 06 71 06 35 16..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

Rue Francis Poulenc

Aubrives 08320 Ardennes Grand Est



Come and join us on Saturday, June 10th at the Aubrives multipurpose hall. Doors open at 6pm and games start at 8:30pm. 3000 euros of vouchers to be won !!! Refreshment bar and small restaurant on the spot. Contact and information: 06 71 06 35 16.

Ven y únete a nosotros el sábado 10 de junio en la sala polivalente de Aubrives. Las puertas se abrirán a las 18:00 y los partidos comenzarán a las 20:30. ¡3000 euros en vales para ganar! Refrescos y tentempiés in situ. Contacto e información: 06 71 06 35 16.

Kommen Sie zahlreich am Samstag, den 10. Juni in die Mehrzweckhalle von Aubrives. Türöffnung um 18 Uhr und Beginn der Spiele um 20.30 Uhr. es gibt Einkaufsgutscheine im Wert von 3000 Euro zu gewinnen!!! Getränke und kleine Snacks vor Ort. Kontakt und Auskünfte: 06 71 06 35 16.

Mise à jour le 2023-03-20 par Ardennes Tourisme