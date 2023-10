Bourse aux jouets et à la puériculture Rue fortune jacquier Montboucher-sur-Jabron, 5 novembre 2023, Montboucher-sur-Jabron.

Montboucher-sur-Jabron,Drôme

Venez faire de bonnes affaires autour de la puériculture avec la bourse aux jouets annuelle du village..

2023-11-05 07:00:00 fin : 2023-11-05 16:00:00. .

Rue fortune jacquier Salle des fêtes

Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The village’s annual toy fair is the perfect place to pick up some bargains in the childcare sector.

Ven y hazte con algunas gangas en artículos de puericultura en la feria anual del juguete del pueblo.

Kommen Sie und machen Sie Schnäppchen rund um die Kinderpflege bei der jährlichen Spielzeugbörse des Dorfes.

