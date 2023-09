Itinérance[s] : Atelier de reliure japonaise Rue Fortuné Jacquier Montboucher-sur-Jabron, 24 octobre 2023, Montboucher-sur-Jabron.

Montboucher-sur-Jabron,Drôme

L’atelier permet de faire découvrir l’art de la reliure japonaise. Chaque participant crée un carnet avec une couverture personnalisée en utilisant la technique de la couture à la japonaise..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 . .

Rue Fortuné Jacquier Salle des fêtes Jean-François Clerc

Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This workshop introduces participants to the art of Japanese bookbinding. Each participant creates a notebook with a personalized cover, using the Japanese sewing technique.

Este taller introduce a los participantes en el arte de la encuadernación japonesa. Cada participante crea un cuaderno con una cubierta personalizada utilizando la técnica de costura japonesa.

In diesem Workshop wird die Kunst des japanischen Buchbindens vermittelt. Jeder Teilnehmer erstellt ein Notizbuch mit einem individuellen Einband, indem er die japanische Hefttechnik anwendet.

Mise à jour le 2023-09-21 par Montélimar Tourisme Agglomération