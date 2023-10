Loto Rue Fortuné Jacquier Montboucher-sur-Jabron, 18 octobre 2023, Montboucher-sur-Jabron.

Montboucher-sur-Jabron,Drôme

Profitez de froides journées d’automne et d’hiver pour faire un loto!.

2023-10-18 fin : 2023-10-18 . .

Rue Fortuné Jacquier Salle des fêtes Jean-François Clerc

Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Take advantage of cold autumn and winter days to play bingo!

¡Aprovecha los fríos días de otoño e invierno para jugar al bingo!

Nutzen Sie die kalten Herbst- und Wintertage, um ein Lotto zu spielen!

Mise à jour le 2023-10-17 par Montélimar Tourisme Agglomération