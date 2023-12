Fête de la Nature Rue Fontenelle Bourgueil, 26 mai 2024, Bourgueil.

Bourgueil Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 10:00:00

fin : 2024-05-26 18:00:00

Programmée le dimanche 26 mai 2024, dans le parc de la Mairie de Bourgueil, la fête de la nature aura pour thème la biodiversité, en lien avec la création de l’Atlas Biodiversité Communale. Un projet de découverte et de partage du patrimoine naturel local..

Programmée le dimanche 26 mai 2024, dans le parc de la Mairie de Bourgueil, la fête de la nature aura pour thème la biodiversité, en lien avec la création de l’Atlas Biodiversité Communale. Un projet de découverte et de partage du patrimoine naturel local.

Programmée le dimanche 26 mai 2024, dans le parc de la Mairie de Bourgueil, la fête de la nature aura pour thème la biodiversité, en lien avec la création de l’Atlas Biodiversité Communale. Un projet de découverte et de partage du patrimoine naturel local.

Comme chaque année, de nombreux organismes et associations participeront à ce grand rendez-vous dédié à la nature.

EUR.

Rue Fontenelle

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-12 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE