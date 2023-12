Fête de la Nature – “Etat de nature” Compagnie 21g Rue Fontenelle Bourgueil, 26 mai 2024, Bourgueil.

Bourgueil Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 15:00:00

fin : 2024-05-26 17:00:00

“Etat de nature” est un spectacle créé par 21g, suite à une commande du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine qui a mis en valeur, en 2023, les zones humides de son territoire. Ces lieux méconnus (étangs, marais, tourbières, prairies inondables, bocages…) sont pourtant pleins de vie et utiles au quotidien pour lutter contre les inondations, stocker le carbone ou encore épurer les eaux.

Au carrefour du slam, du rap, des fables, du théâtre et de la chanson, ce spectacle propose des formes artistiques originales, élégantes et poétiques.

Spectacle programmé dans le cadre de la Fête de la Nature 2024 / entrée libre

Rue Fontenelle

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-12 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE