VUE ROYALE DEPUIS L’ARC Rue Foch Montpellier, 1 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Vous en rêviez, l’office du tourisme de Montpellier l’a fait ! Venez gravir les 90 marches qui vous mèneront au sommet de l’arc de triomphe de la ville..

2023-10-01 10:00:00 fin : 2023-10-01 12:30:00. EUR.

Rue Foch

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



You dreamed of it, the Montpellier tourist office has done it! Come and climb the 90 steps that will take you to the top of the city’s triumphal arch.

La oficina de turismo de Montpellier lo ha hecho posible Suba los 90 escalones que le llevarán a la cima del arco de triunfo de la ciudad.

Sie haben davon geträumt, das Fremdenverkehrsamt von Montpellier hat es möglich gemacht! Erklimmen Sie die 90 Stufen, die Sie auf die Spitze des Triumphbogens der Stadt führen.

