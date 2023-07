CARNON FISHING CLUB rue florence arthaud pavillon de la mer carnon plage Mauguio, 1 juillet 2023, Mauguio.

Mauguio,Hérault

Association responsable, pratique de toutes les pêches dans un esprit d’éthique et de respect de la flore et de son environnement.

Le but est de rassembler les pêcheurs voulant pratiquer leur passion, transmettre leur savoir et savoir-faire.

La mer s’appauvrit, il faut responsabiliser les pêcheurs pour continuer notre passion, réglementer les prises et les tailles, le sport doit prôner.

Travailler.

à ; fin : . .

rue florence arthaud pavillon de la mer

carnon plage

Mauguio 34130 Hérault Occitanie



Responsible association, practices all fishing in a spirit of ethics and respect for the flora and its environment.

The aim is to bring together fishermen who want to practice their passion, transmit their knowledge and know-how.

The sea is getting poorer, it is necessary to make fishermen responsible to continue our passion, to regulate catches and sizes, the sport must advocate.

Work

Asociación responsable, que practica todo tipo de pesca con un espíritu de ética y respeto por la flora y su entorno.

El objetivo es reunir a los pescadores que quieren practicar su pasión y transmitir sus conocimientos y saber hacer.

El mar se está empobreciendo, necesitamos que los pescadores sean más responsables para que continúe nuestra pasión, regular las capturas y las tallas, el deporte

Verantwortungsbewusster Verein, der alle Arten des Angelns im Sinne der Ethik und des Respekts für die Flora und ihre Umwelt ausübt.

Ziel ist es, Angler zusammenzubringen, die ihre Leidenschaft ausüben und ihr Wissen und Können weitergeben möchten.

Das Meer wird immer ärmer, wir müssen den Anglern mehr Verantwortung übertragen, um unsere Leidenschaft fortzusetzen, die Fänge und Größen regulieren

Mise à jour le 2023-06-27 par OT MAUGUIO-CARNON