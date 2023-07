Vernissage exposition photographique, Assemblage respecter et écouter le vivant Rue Florence Arthaud Lugon-et-l’Île-du-Carnay, 15 juillet 2023, Lugon-et-l'Île-du-Carnay.

Lugon-et-l’Île-du-Carnay,Gironde

Ce samedi 15 juillet, c’est le vernissage de l’exposition photographique de Pascal Bachelet au château de la Vielle Chapelle qui va durer tout l’été jusqu’au 30 septembre.

Pour lancer cet événement, un DJ SET à partir de 18h et bien sûr la guinguette » les amuses gueules » en suivant..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 22:30:00. EUR.

Rue Florence Arthaud

Lugon-et-l’Île-du-Carnay 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Saturday July 15 sees the opening of Pascal Bachelet’s photographic exhibition at the Château de la Vielle Chapelle, which will run all summer until September 30.

The event kicks off with a DJ SET from 6pm, followed of course by the guinguette « les amuses gueules ».

El sábado 15 de julio se inaugura en el castillo de la Vielle Chapelle la exposición fotográfica de Pascal Bachelet, que se prolongará durante todo el verano hasta el 30 de septiembre.

Para inaugurar el evento, habrá un DJ SET a partir de las 18:00, seguido, por supuesto, de la guinguette « les amuses gueules ».

An diesem Samstag, dem 15. Juli, findet die Vernissage der Fotoausstellung von Pascal Bachelet im Château de la Vielle Chapelle statt, die den ganzen Sommer über bis zum 30. September dauern wird.

Zum Auftakt dieses Ereignisses gibt es ab 18 Uhr ein DJ-SET und im Anschluss natürlich das Guinguette » les amuses gueules ».

Mise à jour le 2023-07-11 par OT du Fronsadais