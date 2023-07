Les Amuse-Gueules du Château de La Vieille Chapelle – guinguette au bord de l’eau Rue Florence Arthaud Lugon-et-l’Île-du-Carnay, 29 juin 2023, Lugon-et-l'Île-du-Carnay.

Lugon-et-l’Île-du-Carnay,Gironde

De Mai à Septembre, nous proposons une Guinguette viticole sous les marronnier au bord de la Dordogne.

Les Jeudis, Vendredis et Samedis de 18h00 à 22h30.

Les plats préparés sur place (non exhaustif) :

Mousse d’Asperges

Aubergines sur TRUC

Burrata, huile d’olive

Tarte à la tomate

Assiette de Jambon Ibérique

Planche Charcuterie

Planche de Fromage

Planche Mixte

Terrines maison aux champignons

Saumon sur TRUC

Les Vins

Tous les vins de la propriété et quelques bières que nous ne produisons pas pour le plaisirs de papilles. . Pétillant Naturel, vin Orange, Armagnac, Folle Blanche.

Programmation musicale:

Samedi 1 juillet : Dj Set chill house

Vendredi 7 Juillet : Concert live – Jazz & chanson française

Vendredi 21 Juillet : Concert live – Crawfish wallet, Nouvelle-Orléans

Vendredi 4 Aout : Concert Live – Napkings Bues Jazz

Vendredi 18 Aout : Concert Live – Jazz News-Orleans.

2023-06-29 fin : 2023-06-29 22:30:00. EUR.

Rue Florence Arthaud

Lugon-et-l’Île-du-Carnay 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



From May to September, we offer a Guinguette viticole under the chestnut trees on the banks of the Dordogne.

Thursdays, Fridays and Saturdays from 6.00 pm to 10.30 pm.

Dishes prepared on site (not exhaustive) :

Asparagus mousse

Eggplant on TRUC

Burrata, olive oil

Tomato tart

Platter of Iberian ham

Charcuterie board

Cheese platter

Mixed platter

Homemade mushroom terrines

Salmon on TRUC

Wines

All the estate wines and a few beers we don’t produce for the pleasure of your taste buds . Pétillant Naturel, Orange wine, Armagnac, Folle Blanche.

Musical program:

Saturday July 1: Dj Set chill house

Friday, July 7: Live concert – Jazz & chanson française

Friday, July 21: Live concert – Crawfish wallet, New Orleans

Friday, August 4: Live concert – Napkings Bues Jazz

Friday, August 18: Live concert – Jazz News-Orleans

De mayo a septiembre, ofrecemos una Guinguette de vino bajo los castaños a orillas de la Dordoña.

Los jueves, viernes y sábados de 18:00 a 22:30.

Platos preparados in situ (no exhaustivos) :

Mousse de espárragos

Berenjenas al TRUC

Burrata, aceite de oliva

Tarta de tomate

Tabla de jamón ibérico

Tabla de embutidos

Tabla de quesos

Tabla mixta

Tarrinas caseras de setas

Salmón en TRUC

Los vinos

Todos los vinos de la finca y algunas cervezas que no producimos para el placer de su paladar . Pétillant Naturel, vino de naranja, Armagnac, Folle Blanche.

Programa musical:

Sábado 1 de julio: Chill house DJ set

Viernes 7 de julio: Concierto en directo – Jazz y chanson francesa

Viernes 21 de julio: Concierto en directo – Crawfish wallet, Nueva Orleans

Viernes 4 de agosto: Concierto en directo – Napkings Bues Jazz

Viernes 18 de agosto: Concierto en directo – Jazz de Nueva Orleans

Von Mai bis September bieten wir ein Wein-Guinguette unter Kastanienbäumen am Ufer der Dordogne an.

Donnerstags, freitags und samstags von 18.00 bis 22.30 Uhr.

Vor Ort zubereitete Gerichte (nicht erschöpfend) :

Spargelmousse

Auberginen auf TRUC

Burrata, Olivenöl

Tomatentorte

Teller mit iberischem Schinken

Wurstbrett

Käsebrett

Gemischtes Brett

Hausgemachte Terrinen mit Pilzen

Lachs auf TRUC

Die Weine

Alle Weine des Weinguts und einige Biere, die wir zur Gaumenfreude nicht selbst herstellen. . Pétillant Naturel, Vin Orange, Armagnac, Folle Blanche.

Musikalische Programmgestaltung:

Samstag, 1. Juli: Chill-House-DJ-Set

Freitag, 7. Juli: Live-Konzert – Jazz und französisches Chanson

Freitag, 21. Juli: Live-Konzert – Crawfish wallet, New Orleans

Freitag, 4. August: Live-Konzert – Napkings Bues Jazz

Freitag, 18. August: Live-Konzert – News-Orleans-Jazz

Mise à jour le 2023-06-26 par OT du Fronsadais