Journées portes ouvertes au Lycée des Métiers d’Art de Saint-Quentin ! Rue Fleming Saint-Quentin, 2 février 2024, Saint-Quentin.

Saint-Quentin Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02

fin : 2024-02-03

.

Marquez vos agendas ! Les vendredi 2 et samedi 3 février 2024, le Lycée des Métiers d’Art de Saint-Quentin ouvre grand ses portes pour vous faire découvrir son univers et l’ensemble de ses formations.

Au Programme :

– Visites guidées de nos structures : découvrez nos équipements.

– Rencontres avec les élèves, étudiants et professeurs : obtenez des conseils personnalisés sur les programmes et les opportunités offertes.

– Présentations d’œuvres réalisées par nos élèves et étudiants.

Nous sommes impatients de vous accueillir et de partager notre passion pour les métiers d’art avec vous ! – Le Lycée des Métiers d’Art de Saint-Quentin.

Rue Fleming, 02100 Saint-Quentin.

0 .

Rue Fleming

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-12-13 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Saint-Quentinois