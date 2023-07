Marché artisanal Rue Fernand Desplanques Pirou, 2 août 2023, Pirou.

Pirou,Manche

La commune de Pirou organise le Marché Artisanal tous les mercredis pendant les mois de juillet et aout de 17h00 à 22h00.

Emplacement gratuit..

2023-08-02 17:00:00 fin : 2023-08-02 22:00:00. .

Rue Fernand Desplanques

Pirou 50770 Manche Normandie



The commune of Pirou organizes the Marché Artisanal every Wednesday in July and August from 5:00 pm to 10:00 pm.

Free parking.

Pirou organiza un mercado de artesanía todos los miércoles de julio y agosto, de 17.00 a 22.00 h.

Aparcamiento gratuito.

Die Gemeinde Pirou organisiert den Kunsthandwerksmarkt jeden Mittwoch in den Monaten Juli und August von 17:00 bis 22:00 Uhr.

Kostenlose Standplätze.

Mise à jour le 2023-07-17 par Côte Ouest Centre Manche