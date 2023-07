Marché artisanal Rue Fernand Desplanques Pirou, 19 juillet 2023, Pirou.

Pirou,Manche

La commune de Pirou organise le Marché Artisanal tous les mercredis pendant les mois de juillet et aout de 17h00 à 22h00.

Emplacement gratuit..

2023-07-19 17:00:00 fin : 2023-07-19 22:00:00. .

Rue Fernand Desplanques

Pirou 50770 Manche Normandie



The commune of Pirou organizes the Marché Artisanal every Wednesday in July and August from 5:00 pm to 10:00 pm.

Free parking.

Pirou organiza un mercado de artesanía todos los miércoles de julio y agosto, de 17.00 a 22.00 h.

Aparcamiento gratuito.

Die Gemeinde Pirou organisiert den Kunsthandwerksmarkt jeden Mittwoch in den Monaten Juli und August von 17:00 bis 22:00 Uhr.

Kostenlose Standplätze.

Mise à jour le 2023-07-17 par Côte Ouest Centre Manche