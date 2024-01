Pièce de théâtre à Laon : « 2 Euros 20 » Rue Fernand Christ Laon, dimanche 3 mars 2024.

Laon Aisne

Début : 2024-03-03 15:00:00

fin : 2024-03-03

Cette pièce est une comédie écrite par Marc Fayet et fut nominée dans la catégorie « Meilleure comédie » aux Molières 2020.

Jérôme passe ses vacances, comme chaque été, avec ses plus vieux amis. Mais à qui appartiennent les 2,20 € abandonnés sur une petite table ? Apparemment à personne mais ces pièces vont disparaître et l’emprunteur aura beaucoup à perdre s’il se dénonce. Beaucoup à perdre ou beaucoup à gagner ? C’est à voir !

RV au centre CapNo à 15h !

Rue Fernand Christ

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France



