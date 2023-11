Loto Rue Ferdinand de Lesseps Vatan, 18 novembre 2023, Vatan.

Vatan,Indre

L’association Vatan en Fête organise un loto à la Salle des Fêtes de Vatan..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Rue Ferdinand de Lesseps

Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire



The association Vatan en Fête is organizing a lotto at the Salle des Fêtes in Vatan.

La asociación Vatan en Fête organiza un bingo en la Salle des Fêtes de Vatan.

Der Verein Vatan en Fête organisiert ein Lotto in der Salle des Fêtes in Vatan.

