Salon du livre à Vatan Rue Ferdinand de Lesseps Vatan, 29 octobre 2023, Vatan.

Vatan,Indre

Romain Guignard-Association et Olivier Stroh vous convient à Vatan-lire !, le premier salon du livre organisé à Vatan..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 17:00:00. .

Rue Ferdinand de Lesseps

Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire



Romain Guignard-Association and Olivier Stroh invite you to Vatan-lire! the first book fair to be held in Vatan.

Romain Guignard-Association y Olivier Stroh le invitan a Vatan-lire!, la primera feria del libro que se celebra en Vatan.

Romain Guignard-Association und Olivier Stroh laden Sie zu Vatan-lire! ein, der ersten Buchmesse, die in Vatan organisiert wird.

