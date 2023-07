Courses cyclistes UFOLEP Rue Ferdinand de Lesseps Miramont-de-Guyenne, 9 juillet 2023, Miramont-de-Guyenne.

Miramont-de-Guyenne,Lot-et-Garonne

Venez nombreux participer à la course cycliste organisée par le Cyclo Sport Miramontais et réservée aux licenciés UFOLEP. C’est un circuit en boucle vallonné de 5 km que prendront à bras-le-corps les participants. Inscriptions et paiement en ligne..

2023-07-09 fin : 2023-07-09 . .

Rue Ferdinand de Lesseps ZI Favard

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in the cycling race organized by Cyclo Sport Miramontais and reserved for UFOLEP licensees. Participants will tackle a 5 km hilly loop circuit. Registration and payment online.

Participe en la carrera ciclista organizada por Cyclo Sport Miramontais y reservada a los titulares de una licencia UFOLEP. Los participantes recorrerán un circuito de 5 km en bucle con colinas. Inscripción y pago en línea.

Nehmen Sie zahlreich am Radrennen teil, das vom Cyclo Sport Miramontais organisiert wird und für UFOLEP-Lizenzinhaber reserviert ist. Die Teilnehmer nehmen einen 5 km langen, hügeligen Rundkurs unter die Räder. Anmeldung und Bezahlung online.

Mise à jour le 2023-06-16 par OT du Pays de Lauzun