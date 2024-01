Marché aux Truffes Rue Fénelon Sarlat-la-Canéda, mercredi 20 décembre 2023.

Sarlat-la-Canéda Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 14:30:00

fin : 2023-12-20 15:30:00

Emblématique et secret, objet de toutes les convoitises et de toutes les gourmandises, produit magique du Périgord Noir, le diamant noir a retrouvé toute sa place à Sarlat.

Organisé par le Groupement des Trufficulteurs du Périgord Noir, ce marché contrôlé propose à la vente des truffes fraîches brossées, lavées et ressuyées tous les samedis matin de décembre à la mi-mars dans un local situé rue Fénelon en face de la Mairie.

Le premier marché aux truffes de détail se tiendra le samedi 2 décembre dès 9h au 1 rue Fénelon, et le marché de gros aux truffes le mercredi 6 décembre sous les arcades de la mairie à 14h30.

Infos pratiques : Ouvert aux trufficulteurs et aux professionnels -négociants, entreprises de l’agroalimentaire, commerçants et restaurateurs…

Rue Fénelon

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-28 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir