Chasse aux oeufs Rue Félix Arnaudin Mios Catégories d’Évènement: Gironde

Mios

Chasse aux oeufs Rue Félix Arnaudin, 2 avril 2023, Mios . Chasse aux oeufs EUR APE La Salamandre Rue Félix Arnaudin Mios Gironde Rue Félix Arnaudin APE La Salamandre

2023-04-02 10:30:00 – 2023-04-02 14:00:00

Rue Félix Arnaudin APE La Salamandre

Mios

Gironde . EUR 3 3 L’Ape La Salamandre organise sa célèbre « Chasse aux œufs » dimanche 2 avril à partir de 10h30

Une chasse aux trésors est également prévue pour les plus grands (+ de 5 ans).

Sur place, une buvette sera tenue par les bénévoles, pensez à la monnaie

Pour l’occasion, l’APE se délocalise à la cours de l’école des écureuils.

3 € par enfant sous la responsabilité des parents

Inscription obligatoire sur Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/ape-la-salamandre/evenements/chasse-aux-oeufs-de-l-ape-la-salamandre?fbclid=IwAR0eTd4nmsjgRMEUDrW1a-lHnGGPMMonsOP1FphpSpc3lG1-FMBzU9-5n0g

Buvette sur place L’Ape La Salamandre organise sa célèbre « Chasse aux œufs » dimanche 2 avril à partir de 10h30

Une chasse aux trésors est également prévue pour les plus grands (+ de 5 ans).

Sur place, une buvette sera tenue par les bénévoles, pensez à la monnaie

Pour l’occasion, l’APE se délocalise à la cours de l’école des écureuils.

3 € par enfant sous la responsabilité des parents

Inscription obligatoire sur Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/ape-la-salamandre/evenements/chasse-aux-oeufs-de-l-ape-la-salamandre?fbclid=IwAR0eTd4nmsjgRMEUDrW1a-lHnGGPMMonsOP1FphpSpc3lG1-FMBzU9-5n0g

Buvette sur place @ville de mios

Rue Félix Arnaudin APE La Salamandre Mios

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Mios Autres Lieu Mios Adresse Mios Gironde Rue Félix Arnaudin APE La Salamandre Ville Mios Departement Gironde Tarif EUR Lieu Ville Rue Félix Arnaudin APE La Salamandre Mios

Mios Mios Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mios /

Chasse aux oeufs Rue Félix Arnaudin 2023-04-02 was last modified: by Chasse aux oeufs Rue Félix Arnaudin Mios 2 avril 2023 APE La Salamandre Rue Félix Arnaudin Mios Gironde Gironde Rue Félix Arnaudin Mios

Mios Gironde