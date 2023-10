Projection de Bernat Manciet, un dider de huec Rue Faza Uzeste, 29 octobre 2023, Uzeste.

Uzeste,Gironde

Documentaire de Patric La Vau (2023, 52 min, en occitan sous-titré en français). Projection à l’occasion du centenaire de la naissance de Bernard Manciet.

Né à Sabres dans les Landes, Bernard Manciet (1923-2005) est l’auteur de l’une des œuvres maîtresses de la littérature occitane. Son écriture poétique est fondée sur la respiration et appelle le dire et la profération.

À partir de performances artistiques publiques (avec Bernard Lubat et garlo) et de lectures en occitan, ce documentaire s’attache à faire entendre la voix incomparable de Bernard Manciet. Des d’entretiens avec l’auteur, le témoignage de Jean-Pierre Tardif, des lectures de Christian Loustau, des musiques de Christian Vieussens, une composition vocale de la Manufacture Verbale, des photographies et des dessins du poète complètent cette immersion dans l’œuvre, la pensée et la personnalité de Bernard Manciet..

Rue Faza Théâtre l’Estaminet

Uzeste 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Documentary by Patric La Vau (2023, 52 min, in Occitan with French subtitles). Screening to mark the centenary of Bernard Manciet’s birth.

Born in Sabres (Landes), Bernard Manciet (1923-2005) is the author of one of the masterpieces of Occitan literature. His poetic writing is based on breathing, and calls for utterance and proferation.

Based on public artistic performances (with Bernard Lubat and garlo) and readings in Occitan, this documentary focuses on the incomparable voice of Bernard Manciet. Interviews with the author, testimony by Jean-Pierre Tardif, readings by Christian Loustau, music by Christian Vieussens, a vocal composition by Manufacture Verbale, photographs and drawings by the poet complete this immersion in the work, thought and personality of Bernard Manciet.

Documental de Patric La Vau (2023, 52 min, en occitano con subtítulos en francés). Proyección con motivo del centenario del nacimiento de Bernard Manciet.

Nacido en Sabres, en las Landas, Bernard Manciet (1923-2005) es autor de una de las obras maestras de la literatura occitana. Su escritura poética se basa en la respiración y apela a la expresión y a la proferación.

A través de representaciones artísticas públicas (con Bernard Lubat y Garlo) y lecturas en occitano, este documental se propone hacer oír la incomparable voz de Bernard Manciet. Entrevistas con el autor, testimonios de Jean-Pierre Tardif, lecturas de Christian Loustau, música de Christian Vieussens, una composición vocal de Manufacture Verbale, fotografías y dibujos del poeta completan esta inmersión en la obra, el pensamiento y la personalidad de Bernard Manciet.

Dokumentarfilm von Patric La Vau (2023, 52 min, in okzitanischer Sprache mit französischen Untertiteln). Vorführung anlässlich des 100. Geburtstages von Bernard Manciet.

Der in Sabres im Departement Landes geborene Bernard Manciet (1923-2005) ist der Autor eines der Hauptwerke der okzitanischen Literatur. Sein poetisches Schreiben beruht auf dem Atem und fordert das Sprechen und die Proklamation.

Anhand von öffentlichen künstlerischen Darbietungen (mit Bernard Lubat und garlo) und Lesungen auf Okzitanisch versucht dieser Dokumentarfilm, die unvergleichliche Stimme Bernard Manciets hörbar zu machen. Interviews mit dem Autor, Aussagen von Jean-Pierre Tardif, Lesungen von Christian Loustau, Musik von Christian Vieussens, eine Vokalkomposition der Manufacture Verbale, Fotografien und Zeichnungen des Dichters vervollständigen dieses Eintauchen in das Werk, das Denken und die Persönlichkeit von Bernard Manciet.

