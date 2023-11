« C’est décidé je deviens une connasse » Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols, 24 janvier 2025, Déols.

Déols,Indre

Nouveau spectacle au Mach 36 avec cette comédie méchamment drôle d’Elise Ponti..

Vendredi 2025-01-24 20:00:00 fin : 2025-01-24 . .

Rue Eugène Viollet-le-Duc

Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire



New show at Mach 36 with this wickedly funny comedy by Elise Ponti.

Nuevo espectáculo en Mach 36 con esta comedia perversamente divertida de Elise Ponti.

Neue Vorstellung im Mach 36 mit dieser bösartig komischen Komödie von Elise Ponti.

Mise à jour le 2023-11-07 par BERRY