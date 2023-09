Halloween | La prison de l’horreur Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque, 27 octobre 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

Le temps d’Halloween, la « Joyeuse prison » de Pont-l’Évêque devient le repère d’une étrange fête foraine maudite ! Dès votre entrée dans la prison, vous devrez surmonter vos peurs, aller à la rencontre de personnages étranges et passer quelques épreuves pour avoir, peut-être, la chance de ressortir ! Dans le cas contraire vous deviendrez à votre tour une attraction prise au piège de la prison de l’horreur ! Surmontez vos peurs et venez relever le défi, si vous l’osez !

Vendredi 27 octobre

20h-23h à partir de 14 ans*

Samedi 28 octobre

14h-18h à partir de 7ans

20h-23h à partir de 14ans*

Dimanche 29 octobre

14h-18h à partir de 7ans

* mineurs accompagnés d’un adulte.

2023-10-27 20:00:00 fin : 2023-10-27 18:00:00. .

Rue Eugène Pian

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



For Halloween, Pont-l?Évêque?s « Happy Prison » becomes the haunt of a strange, cursed funfair! As soon as you enter the prison, you’ll have to overcome your fears, meet strange characters and pass a few tests before you’re lucky enough to get out! If you don’t, you’ll become another attraction trapped in the prison of horror! Overcome your fears and take up the challenge, if you dare!

Friday, October 27

8-11pm from 14 years old*

Saturday, October 28th

2pm-6pm from age 7

8pm-11pm from age 14*

Sunday, October 29th

2pm-6pm from 7 years old

* minors accompanied by an adult

En Halloween, la « Prisión Feliz » de Pont-l’Évêque se convierte en la guarida de un extraño parque de atracciones maldito Nada más entrar en la prisión, tendrás que superar tus miedos, conocer a extraños personajes y superar algunas pruebas antes de tener la suerte de poder salir Si no lo haces, ¡te convertirás en otra atracción atrapada en la prisión del horror! Supera tus miedos y acepta el reto, ¡si te atreves!

Viernes 27 de octubre

8-11pm A partir de 14 años*

Sábado 28 de octubre

14h-18h a partir de 7 años

8-11pm a partir de 14 años*

Domingo 29 de octubre

14.00-18.00 h a partir de 7 años

* menores acompañados de un adulto

An Halloween wird das « Fröhliche Gefängnis » in Pont-l’Évêque zum Versteck eines seltsamen, verfluchten Jahrmarkts! Sobald du das Gefängnis betrittst, musst du deine Ängste überwinden, auf seltsame Gestalten treffen und einige Prüfungen bestehen, um vielleicht die Chance zu bekommen, wieder herauszukommen! Andernfalls werden Sie selbst zu einer Attraktion, die im Gefängnis des Grauens gefangen ist! Überwinden Sie Ihre Ängste und nehmen Sie die Herausforderung an, wenn Sie es wagen!

Freitag, 27. Oktober

20:00-23:00 Uhr ab 14 Jahren*

Samstag, 28.10

14h-18h ab 7Jahren

20h-23h ab 14 Jahren*

Sonntag, 29. Oktober

14h-18h ab 7 Jahren

* minderjährige in Begleitung eines Erwachsenen

Mise à jour le 2023-09-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche