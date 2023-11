Foire de la Saint-Paul Rue Eugène Mazelié Lauzun, 27 janvier 2024, Lauzun.

Lauzun,Lot-et-Garonne

Venez nombreux à la Foire de la Saint-Paul organisée par le Comité des Fêtes. Vous pourrez profiter, le matin, de stands de producteurs de vins et de produits régionaux. À midi, régalez-vous avec son repas garbure, apportez vos couverts. En suivant affrontez-vous au concours de belote à la mêlée..

2024-01-27 fin : 2024-01-27 . EUR.

Rue Eugène Mazelié Sous la halle

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come one, come all to the Foire de la Saint-Paul organized by the Comité des Fêtes. In the morning, you’ll find stands selling wine and regional produce. At midday, enjoy a garbure meal – bring your own cutlery. Afterwards, take part in the « belote à la mêlée » competition.

Vengan todos a la Feria de San Pablo organizada por el Comité de Fiestas. Por la mañana, encontrará puestos de vinos y productos regionales. A mediodía, deléitese con una comida a base de garbure (traiga sus propios cubiertos). Después, participe en el concurso « belote à la mêlée ».

Kommen Sie zahlreich zur Foire de la Saint-Paul, die vom Comité des Fêtes organisiert wird. Am Vormittag können Sie von den Ständen der Wein- und Regionalproduzenten profitieren. Mittags können Sie sich mit einem Garbure-Essen verwöhnen lassen, bringen Sie Ihr Besteck mit. Anschließend können Sie sich beim Belote-Wettbewerb messen.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT du Pays de Lauzun