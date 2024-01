Un moment pour être bien ! Rue Eugène Mazelié Lauzun, samedi 27 janvier 2024.

Lauzun Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 10:30:00

fin : 2024-01-27

Venez nombreux profiter d’une journée pour bien commencer cette année. Au programme : présentation de la bionergétique ACMOS par Isabelle, séance de yoga matinal avec Guylaine, bain sonore avec Babette, atelier sur l’art de bien respirer et la cohérence cardiaque et bain de gong. Accessible à tous.

Rue Eugène Mazelié Salle Apollo Royal Dancing

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



