Marché traditionnel Rue Eugène MAZELIÉ Lauzun, 18 juin 2022, Lauzun.

Lauzun Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2022-06-18 08:00:00

fin : 2022-06-18 12:30:00

Situé entre Marmande et Bergerac, Lauzun est un petit village typique du Lot-et-Garonne. Chaque samedi matin venez découvrir son marché traditionnel, rencontrer ses producteurs et artisans locaux, et pourquoi pas se perdre dans les jolies petites ruelles du village. Un incontournable en Pays de Lauzun !

Rue Eugène MAZELIÉ

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



