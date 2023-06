Human Tech days Rue Eugène Audonnet Saint-Satur, 10 juin 2023, Saint-Satur.

Saint-Satur,Cher

Venez aux Human Tech Days

Espace de fabrication numérique GRATUIT

Ateliers pour les 3 à 103 ans

Expérimenter, apprendre, partager des savoirs faire ou réaliser des projets.

Venez découvrir l’impression 3D, les découpeuses laser et vinyle, les légo programmables, des robots et bien d’autres outils.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 17:00:00. .

Rue Eugène Audonnet

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire



Come to Human Tech Days

FREE digital fabrication area

Workshops for ages 3 to 103

Experiment, learn, share know-how or realize projects.

Discover 3D printing, laser and vinyl cutters, programmable legos, robots and many other tools

Ven a Human Tech Days

Área de fabricación digital GRATUITA

Talleres para niños de 3 a 103 años

Experimenta, aprende, comparte habilidades y crea proyectos.

Ven a descubrir la impresión 3D, las cortadoras láser y de vinilo, los legos programables, los robots y muchas otras herramientas

Kommen Sie zu den Human Tech Days!

GRATIS Raum für digitale Fertigung

Workshops für 3- bis 103-Jährige

Experimentieren, lernen, Know-how teilen oder Projekte umsetzen.

Entdecken Sie den 3D-Druck, Laser- und Vinylschneider, programmierbare Legosteine, Roboter und viele andere Werkzeuge

