Soirée Cabaret Rue Eudel Le Crotoy Catégories d’Évènement: Le Crotoy

Somme Soirée Cabaret Rue Eudel Le Crotoy, 10 février 2024, Le Crotoy. Le Crotoy Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 19:00:00

fin : 2024-02-10 . Profitez d’une soirée exceptionnelle ! Au programme, un dîner animé suivi de la revue Mirage.

Informations supplémentaires et billetterie sur le site web de la commune ou au guichet de la commune. .

Rue Eudel

Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-08 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – TERRES ET MERVEILLES Détails Catégories d’Évènement: Le Crotoy, Somme Autres Code postal 80550 Lieu Rue Eudel Adresse Rue Eudel Ville Le Crotoy Departement Somme Lieu Ville Rue Eudel Le Crotoy Latitude 50.21521 Longitude 1.62505 latitude longitude 50.21521;1.62505

Rue Eudel Le Crotoy Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-crotoy/