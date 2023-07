Journées Européennes du Patrimoine – Rethel Rue Etienne Dolet Rethel, 17 septembre 2023, Rethel.

L’église Saint-Nicolas fut construite au XIIIe siècle avec une nef puis agrandie avec une deuxième nef juxtaposée et un bas-côté aux XVe et XVIe siècle puis une tour clocher au XVIIe siècle. La Révolution et les Guerres Mondiales apporteront leur lot de mutilations et de dégâts. Les restaurations menées par les Monuments Historiques commenceront dès 1941 et ne se termineront qu’en 1994..

The church of Saint-Nicolas was built in the 13th century with a nave, then enlarged with a second juxtaposed nave and a side aisle in the 15th and 16th centuries, then a bell tower in the 17th century. The Revolution and the World Wars brought their share of mutilations and damages. Restorations carried out by the Monuments Historiques began in 1941 and were only completed in 1994.

La iglesia Saint-Nicolas se construyó en el siglo XIII con una nave, luego se amplió con una segunda nave contigua y una nave lateral en los siglos XV y XVI, y con un campanario en el siglo XVII. La Revolución y las guerras mundiales provocaron mutilaciones y daños. Las obras de restauración de los Monumentos Históricos comenzaron en 1941 y no terminaron hasta 1994.

Die Kirche Saint-Nicolas wurde im 13. Jahrhundert mit einem Kirchenschiff erbaut, im 15. und 16. Jahrhundert mit einem zweiten nebeneinander liegenden Kirchenschiff und einem Seitenschiff erweitert und im 17. Jahrhundert mit einem Glockenturm versehen. Die Revolution und die Weltkriege brachten eine Reihe von Verstümmelungen und Schäden mit sich. Die Restaurierung durch die Monuments Historiques begann 1941 und wurde erst 1994 abgeschlossen.

