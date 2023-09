Découverte des arbres d’intérêt de Colomiers Rue Etienne Collongues Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Découverte des arbres d’intérêt de Colomiers Rue Etienne Collongues Colomiers, 15 septembre 2023, Colomiers. Découverte des arbres d’intérêt de Colomiers 16 et 17 septembre Rue Etienne Collongues Gratuit. Entrée libre. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, et parce que 2023 est l’année de l’arbre à Colomiers, la Ville a décidé de créer un parcours pour valoriser 14 arbres d’intérêt. Ces derniers sont répertoriés et sont à découvrir en suivant un parcours dédié. Des panneaux sur chaque site indiquent les sujets mis en lumière, une description numérique à télécharger à l’aide d’un QR-code vous accompagne…

En parallèle, la municipalité a demandé la dénomination d’arbre remarquable pour certains d’entre eux, délivrée par l’association nationale Arbres. Rue Etienne Collongues 13 rue Etienne Collongues, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Cabirol Haute-Garonne Occitanie 05 61 15 22 22 https://www.ville-colomiers.fr https://www.facebook.com/ville.colomiers/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T00:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:59:00+02:00

2023-09-17T00:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:59:00+02:00 ©Ville de Colomiers Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Rue Etienne Collongues Adresse 13 rue Etienne Collongues, 31770 Colomiers Ville Colomiers Departement Haute-Garonne Lieu Ville Rue Etienne Collongues Colomiers latitude longitude 43.597879;1.328754

Rue Etienne Collongues Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/