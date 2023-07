Produits Ardennes Haybes salaisons Rue Espérance Haybes, 12 juillet 2023, Haybes.

Haybes,Ardennes

Le jambon sec est non fumé, salé manuellement et affiné pendant 9 mois minimum.Savoir faire reconnu..

fin : . .

Rue Espérance Zone Artisanale

Haybes 08170 Ardennes Grand Est



The dry cured ham is not smoked, hand salted and cured for at least 9 months, a recognized know-how.

El jamón curado en seco no se ahuma, se sala a mano y se madura durante al menos 9 meses.

Der luftgetrocknete Schinken wird nicht geräuchert, von Hand gesalzen und mindestens 9 Monate lang gereift.Anerkanntes Savoir-faire.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme