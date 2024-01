BIDART EN REVE : Je suis 52 par la Cie Yvonne III Rue Erretegia Bidart, samedi 3 février 2024.

Bidart Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:30:00

fin : 2024-02-03 21:30:00

COMPAGNIE YVONNE III

Spectacle de magie nouvelle.

A partir de 10 ans – Durée 1 heure

La personne qui est là raconte en toute simplicité sa vie avec les cartes à jouer. Une vie amoureuse bien sûr ! Et tandis qu’elle raconte ses histoires, les 52 cartes, ses partenaires, jouent à faire des merveilles avec les spectateurs. On sait à peu près CE que sont les cartes, mais QUI sont-elles vraiment pour qu’au XIVe siècle les autorités religieuses italiennes aient voulu toutes les brûler ? Quelle liberté ont-elles ? Pouvons-nous les respecter, les aimer, les torturer ? Je suis 52 est une rêverie poético-critique, une folie douce et magique.

Rue Erretegia Salle Gidalekua (au-dessus de l’OT)

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-06 par OT Bidart