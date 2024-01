Conférence « Naître en Bretagne » par Anne Guillou Rue Ernestine Grisolles Plouguin, samedi 13 janvier 2024.

Plouguin Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 18:00:00

fin : 2024-01-13

Longtemps la mise au monde des enfants a été une aventure périlleuse. Avant les sages-femmes diplômées et les médecins, les femmes recouraient aux matrones dont les compétences étaient inégales. L’ignorance de l’anatomie, des règles d’hygiène créait une situation à risques. Des médecins, attentifs au sort des femmes en couches ont ouvert des cours d’accouchement dans les grandes villes bretonnes. La première école de sages-femmes, qui fut pionnière, a été créée à Morlaix en 1774 à l’Hôpital de la Charité. D’une aide plus efficace des parturientes, on est passé aujourd’hui à une médicalisation poussée de l’accouchement.

Conférence gratuite et ouverte à tous !

.

Rue Ernestine Grisolles Salle Saint-Pierre

Plouguin 29830 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2024-01-08 par OT PAYS DES ABERS