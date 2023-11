SOIREE DE LA SAINT SYLVESTRE rue Eric Tabarly Morsbach, 31 décembre 2023, Morsbach.

Morsbach,Moselle

Venez participer à la soirée à l’occasion de la Saint-Sylvestre, organisée par l’A.C.S.M de Morsbach.

Pensez à réserver! Les places sont limitées.. Adultes

Dimanche 2023-12-31 19:30:00 fin : 2023-12-31 . 65 EUR.

rue Eric Tabarly

Morsbach 57600 Moselle Grand Est



Join us for the New Year’s Eve party organized by the Morsbach A.C.S.M.

Don’t forget to book! Places are limited.

Ven y participa en la fiesta de Nochevieja organizada por la A.C.S.M. de Morsbach.

No olvide reservar Las plazas son limitadas.

Nehmen Sie an der Silvesterparty teil, die von der A.C.S.M. Morsbach organisiert wird.

Denken Sie daran, zu reservieren! Die Plätze sind begrenzt.

Mise à jour le 2023-11-16 par FORBACH TOURISME